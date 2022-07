Kunstenaar 'met chromosoompje meer' voor het eerst te zien op grote kunstbeurs

Op de kunstbeurs Unfair in Amsterdam is dit jaar werk van een zogenoemde outsider artist te zien: Bruin Parry, een kunstenaar "met een chromosoompje meer", zoals zijn ontdekker Jan Hoek het noemt.

Het is een van de eerste keren dat op een 'reguliere' kunstbeurs in Nederland meerdere werken te zien zijn van een outsider kunstenaar; een kunstenaar met een verstandelijke beperking. Zelf heeft Parry een hekel aan dat woord, net als aan het label down, dat hij te beperkend vindt. Parry spreekt liever van een mental superpower.

"Kijk, deze gitaar vind ik het leukst", zegt Bruin Parry (23) terwijl hij een rondleiding geeft in het gedeelte van de kunstbeurs waar zijn werk staat. Hij wijst naar een rode houten gitaar waarop 'Op reis door Europa' geschreven staat. "Dat is gebaseerd op mijn favoriete serie van Bassie en Adriaan".

Alle kunst waarmee Parry exposeert op Unfair heeft het thema Bassie en Adriaan. Van een grote rood-witte poort die hij maakte samen met kunstenaar Lucas Hendrix tot een collectie truien met onder meer tekeningen van robotje Robin erop. Alles is te koop voor prijzen die variëren van een paar tientjes voor een door Parry gemaakt porseleinen bord tot 3000 euro voor de houten poort.

'Werken gaan voor veel geld weg'

De populariteit van outsider kunstenaars was in het buitenland al langer stijgende, zegt Hans Looijen. Hij is directeur van Outsider Art, een museum in de Hermitage Amsterdam. Het museum is gewijd aan "kunstenaars die zich buiten de mainstream kunstwereld bevinden en soms een psychische of verstandelijke beperking beperking hebben", zoals het museum het zelf definieert.

"Bij veilinghuis Christie's in New York hebben ze aparte specialisten voor outsider kunstenaars", legt Looijen uit. "Daar heb je jaarlijkse veilingen waar werken voor heel veel geld weggaan." Hij maakt daar wel de kanttekening bij dat de best verkopende werken van overleden kunstenaars zijn, maar het is er volgens hem wel een voorbeeld van dat outsider kunstenaars daar al eerder voor vol werden aangezien.

En nu is de kunst van een Nederlandse outsider kunstenaar te zien op een Nederlandse kunstbeurs. Looijen: "Bij mijn weten is dit echt de eerste keer dat meerdere werken van één outsider kunstenaar te zien zijn op een reguliere kunstbeurs."