Groenen sluit na coronabesmetting weer aan bij EK-selectie van Oranje

Nu ook Groenen weer op het veld staat, is Miedema alleen over in de ziekenboeg. Van Veenendaal keerde terug naar Nederland. Zondag staat het laatste groepsduel op het programma, dan nemen de Oranjevrouwen het op tegen Zwitserland.

Twee dagen na de positieve test van Groenen kwam daar ook nog eens een besmetting bij van topspits Vivianne Miedema. Over haar status is nog niets bekendgemaakt. Na afloop van de wedstrijd tegen Zweden zochten verschillende speelsters hun familie en vrienden op, de volgende dagen scherpte het Oranje-kamp de coronaregels wat aan.

Het EK bij de NOS

