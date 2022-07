Van Meijel stunt niet bij majordebuut, maar doet het wel beter dan Woods

Golfer Lars van Meijel heeft bij zijn majordebuut niet voor een verrassing kunnen zorgen. Bij de 150ste editie van het Brits Open ging hij op de eerste dag rond in een score +2, dat betekent dat hij twee slagen boven het baangemiddelde eindigde.

Van Meijel maakte op de Old Course in St. Andrews drie bogeys en sloot zijn ronde af met een birdie.

Woods loopt al snel achterstand op

Van Meijel deed het overigens beter dan de majorwinnaars Henrik Stenson, Sergio García, Keegan Bradley, Darren Clarke, Stewart Cink, Mark Calcavecchia, David Duval en - ja hij doet mee - Tiger Woods.

Tweevoudig winnaar Woods stond al na zeven holes (twee bogeys, twee dubbele bogeys) op +6. Dat werd ook zijn score voor de dag en een evenaring van zijn slechtste openingsdag in 22 deelnames.

Woods staat bijna laatste in het klassement: 146ste van de 156 deelnemers. Hij speelt pas zijn derde officiële toernooi sinds hij begin 2021 ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk.