Aan de grillen van superster Yilmaz moet Fortuna Sittard nog wel even wennen

Burak Yilmaz naar Fortuna Sittard is met stip de wonderlijkste eredivisietransfer van deze eeuw. Bij zijn presentatie mogen tien uitverkoren fans hem zelfs even aanraken, misschien ook ter bevestiging dat het hem echt is. Na een korte introductie van de Turkse spits breekt er al meteen paniek uit. Burak is kwijt. Voor het laatst is hij gesignaleerd in de brasserie, waar hij dan een spelletje aan het pingpongen is met een van zijn dochters. Het gerucht dat hij daarna zou zijn vertrokken, wordt al snel bevestigd. Iedereen is met stomheid geslagen. Superster in Sittard Perschef en gastheer Jurjen van Geel beloofde juist deze dag voor één keertje vroeg thuis te zijn, voor de verjaardag van zijn zoontje. Heeft hij weer, dit. Aan de grillen van een superster moeten ze in Sittard nog even wennen. Toen Fortuna een paar jaar geleden op sterven na dood leek, streek Burak in China een jaarsalaris op dat meer dan drie keer de volledige clubbegroting van de Limburgers was. Wat moet deze vedette in Sittard, had iedereen nu eens graag uit zijn mond willen horen. Maar dan krijgt de dag weer een plotselinge wending.

Burak komt toch nog even terug, om alle geheimzinnigheid rond zijn persoon uit de wereld te helpen. Toen hem eerder op de dag tijdens een kort interviewmoment namelijk was gevraagd wanneer hij voor het eerst op het trainingsveld zou verschijnen, antwoordde hij laconiek: "Hierna." Uit zijn lach blijkt vooral dat Burak er zelf ook nog niks over kan zeggen. Want eerst moet hij zijn werkvergunning nog krijgen, een procedure die in het slechtste geval nog een paar weken in beslag kan nemen. Maar fit aan de aftrap staan tijdens de competitiestart thuis tegen Ajax op 6 augustus, dat is wel zijn grote doel. Na Hakan komt Burak Burak is na Hakan Sükür de beste spits die Turkije ooit gehad heeft. Maar in tegenstelling tot Hakan, is Burak ook buiten de landsgrenzen al succesvol geweest. Ook Turkse supporters konden volgens hem niet geloven dat iemand van zijn statuur naar Fortuna Sittard ging, er was immers interesse genoeg van grotere clubs. Maar zo dachten ze ook toen hij naar Lille ging, waarmee hij uiteindelijk tegen alle verwachting in kampioen van Frankrijk werd en in de Champions League speelde. In het shirt met nummer 17 hoopt hij in zijn laatste twee seizoenen als voetballer de historie van Fortuna te verrijken. In de vorige vier seizoenen op het hoogste niveau speelden er liefst zeven spelers met datzelfde getal op hun rug, maar Jordan Botaka, Thibaud Verlinden, Dimitrios Emmanouilidis, Djibril Dianessy, Carlos Faya, Alessandro Ciranni en Amadou Ciss zijn al bijna vergeten.

De loopbaan van Burak Yilmaz Burak Yilmaz (36) is geboren in Antalya. Hij begon zijn carrière bij Antalyaspor en speelde daarna voor ongeveer alle grote clubs in Turkije. Hij kwam in actie voor onder meer Galatasaray, Besiktas en Fenerbahce. Met Galatasaray werd hij twee keer landskampioen. Yilmaz speelde ook in China, bij Beijing Guoan, en de afgelopen twee seizoenen bij Lille in Frankrijk. Met die club werd hij kampioen, bovendien werd hij dat jaar gekroond tot speler van het jaar. Behalve een hele rits clubprijzen (naast drie landskampioenschappen won hij ook vijf nationale bekers en zes supercups) heeft hij ook in het nationale team zijn sporen verdiend. Na Hakan Sükür is Yilmaz de Turkse spits met de meeste doelpunten voor de nationale ploeg, hij maakte 31 goals in 77 interlands. Yilmaz heeft zijn interlandloopbaan inmiddels beëindigd.

Burak zegt dankzij oud-ploeggenoot Wesley Sneijder al bijgepraat te zijn over de club. Hij is onder de indruk van de spelers die er opgroeiden. Fernando Ricksen, Kevin Hofland en Mark van Bommel, die grote namen kent hij zeker. En op diezelfde vruchtbare grond hoopt Burak, die vandaag 37 wordt, een beetje op een tweede jeugd. De straten rond het stadion van Fortuna luisteren naar namen als Milaanstraat, Barcelonastraat, Madridstraat en Lissabonlaan. Vernoemd naar steden die Burak vooral kent van de topclubs waar hij veelvuldig tegen speelde in zijn rijke carrière. 'Bekwame collega's' En dan Fortuna. Kort na zijn landing woensdag werd Burak bijna undercover naar het sportpark gebracht waar zijn nieuwe club oefende tegen Team VVCS, bestaande uit werkeloze profs. Verscholen tussen de reservespelers werd hij amper herkend. Wat hij daar aantrof, kon hij om misverstanden te voorkomen beter in zijn moedertaal uitleggen. De tolk laat weten dat oefenwedstrijden Burak helemaal niets zeggen over het niveau, wel had hij een aantal "bekwame collega's" aan het werk gezien.

Fortuna zet deze zomer hoog in op de transfermarkt, dankzij de succesvolle zakenman Isitan Gün die met de juiste connecties ook de onwaarschijnlijke komst van Burak naar Sittard realiseerde. Er worden al grappen gemaakt over de transfervrije Mesut Özil, de club is immers nog op zoek naar een spelverdeler. De Duitse technicus met Turkse roots heeft echter binnen een dag na de ontbinding van zijn contract bij Fenerbahçe al een andere club. Bovendien, voor even genoeg gekkigheid in Limburg. Voor trainer Sjors Ultee zorgt de komst van Burak ook voor wat onzekerheid in de voorbereiding. Want wanneer is hij er écht? En zeker gezien het gebrekkige Engels van de aanvaller lijkt het hem wenselijk de tijd te krijgen deze attractie in te passen. Franstalig onderwijs voor dochters Want hoe het ook afloopt, het fenomeen Burak maakt alleen met zijn aanwezigheid al wat los. Sittard lijkt hem op het lijf geschreven, zegt Burak. Zijn dochters kunnen in de buurt Franstalig onderwijs blijven volgen. En als vanaf volle tribunes de vonk overslaat op de ploeg, weet hij zeker dat er mooie dingen kunnen gebeuren.

