Waarschuwingen voor gokverslaving in ADO-stadion, te midden van goksponsoring

De gemeente Den Haag gaat supporters van ADO via reclameborden in het stadion waarschuwen voor gokverslaving. Dat is opvallend, omdat de club gesponsord wordt door een casino en een online gokbedrijf, schrijft Omroep West.

ADO Den Haag sloot eerder dit jaar een overeenkomst met Hommerson Casino als shirtsponsor en speelt de wedstrijden vanaf het komende seizoen in het Bingoal Stadion. Bingoal is een online kansspelaanbieder.

Verschillende Haagse gemeenteraadsleden waren hier niet blij mee en uitten kritiek op de sponsoren. "Gokreclame hoort niet bij sport. Deze vorm van sponsoring vond ik vanaf het begin al onwenselijk, maar we konden hier als gemeente niets tegen doen", zegt wethouder sport Hilbert Bredemeijer tegen de regionale omroep.

Nummer van hulplijn

Vanaf 1 januari 2023 geldt een reclameverbod voor gokbedrijven. Eerst verdwijnen de reclames van de tv, billboards, bushokjes en radio. Vanaf 2024 mogen gokbedrijven ook geen evenementen of programma's meer sponsoren en vanaf 2025 mogen ze ook niet meer op sportshirts. ADO zal dus voor die tijd op zoek moeten naar een nieuwe shirtsponsor en stadionnaam.

"In de tussentijd doen we alles wat we kunnen om de supporters van ADO Den Haag thuis en in het stadion te waarschuwen", aldus Bredemeijer. De gemeente is eigenaar van het stadion en zal daarom de volgende waarschuwing op de reclameborden tonen: "Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+", gevolgd door het nummer van de hulplijn van het Loket Kansspel.

Eerder reageerde algemeen directeur Edwin Reijntjes van ADO al bij de regionale omroep op de ophef over de sponsoren. "Ik begrijp de commotie, maar aan de andere kant: wij doen legaal zaken met legale partijen, die heel graag ADO willen ondersteunen. Daar zijn we heel blij mee."