Ambassadekantoor in Moldavië wordt echte ambassade

Het Nederlandse ambassadekantoor in de Moldavische stad Chisinau wordt opgewaardeerd tot een volledige ambassade. Dat laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag in de ministerraad weten.

De ambassadepost in Chisinau valt nu nog onder de Nederlandse ambassadeur in Roemenië. Straks zal er een eigen ambassadeur in Moldavië komen. Dat betekent dat Nederland betere toegang zal krijgen tot de regering in het buurland van Oekraïne.

Het besluit om het ambassadekantoor uit te breiden is genomen om de goede relatie met Moldavië te intensiveren en betere informatie te krijgen over de effecten van de oorlog op het buurland.

EU-leiders stemden er vorige maand unaniem voor om Moldavië kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie aan te bieden, net als Oekraïne. Nederland steunde dat streven en de ambassade kan ook daarbij een rol spelen. Het kan echter nog enkele jaren duren voordat de voormalige Sovjet-staat daadwerkelijk toetreedt.