Staatseer voor laatste WO II-veteraan VS met hoogste onderscheiding

Williams was de laatste van de 472 militairen die voor hun daden in de Tweede Wereldoorlog de Medal of Honor kregen. De marinier ontving hem voor zijn heldendaden in februari 1945 tijdens de strijd om Iwo Jima, het eerste stukje Japanse grondgebied dat de Amerikanen innamen. Daarbij kwamen 7000 landgenoten om.

Een bijzondere eer voor de laatste Amerikaanse veteraan met de hoogste militaire onderscheiding uit de Tweede Wereldoorlog. De op 98-jarige leeftijd overleden Woody Williams is opgebaard in het Capitool, de zetel van het Amerikaanse Congres.

President Truman gaf hem enkele maanden na de Japanse capitulatie de medaille, een van de 27 die voor deze slag werden uitgereikt. Zelf zei hij altijd de onderscheiding alleen in bewaring te hebben voor de echte helden, die niet waren teruggekomen. Onder hen was zijn beste vriend.

Doordat Williams in vier uur zeven bunkers uitschakelde werd een belangrijk obstakel verwijderd voor de verdere opmars van de infanterie op het eiland. Later zei hij zich weinig meer van de strijd te kunnen herinneren. "Als je je voorneemt niets te onthouden, dan lukt dat blijkbaar."

Na de oorlog bleef Williams nog 20 jaar in dienst van defensie. Daarnaast zou hij zich inzetten voor veteranen en nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Zo organiseerde hij jaarlijks een benefiettocht voor motors die honderdduizenden dollars opleverde.

Vorig jaar was Williams nog aanwezig bij de introductie van zijn achterkleinzoon in het Amerikaanse Korps Mariniers. "Het enige advies dat ik hem gaf was om zijn absolute best te doen en dan nog een beetje meer", zei hij bij die ceremonie in trainingskamp Parris Island.

Staatseer

De eer die hij nu krijgt als laatste WO II-veteraan met de hoogste onderscheiding is normaal vooral weggelegd voor presidenten en prominente politici. Een van de eersten die in het Capitool werd opgebaard was de vermoorde president Lincoln. Daarna volgden ook de presidenten Kennedy en Bush en prominenten als senator senator John McCain en rechter Ruth Bader Ginsburg.

In de loop der jaren kregen ook Onbekende Soldaten uit Amerikaanse oorlogen deze staatseer, als symbool voor alle ongeïdentificeerde gesneuvelden. Vorig jaar werden nog twee agenten zo geëerd die waren omgekomen bij de bestorming van het Capitool.