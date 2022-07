Voorzitter parlement Sri Lanka accepteert ontslag gevluchte president

Gotabaya Rajapaksa is niet langer de president van Sri Lanka. De voorzitter van het parlement heeft zijn ontslag aanvaard. Rajapaksa had hem gisteren per e-mail en per brief laten weten dat hij vertrekt.

De president en zijn vrouw vluchtten woensdag met twee beveiligers in een militair vliegtuig naar de Malediven, na maanden van protesten tegen de regering. Afgelopen weekend bezetten betogers het presidentieel paleis en regeringsgebouwen om het ontslag van de president te eisen.

Het nieuws over het aftreden van Rajapaksa is met gejuich ontvangen door de demonstranten. In de hoofdstad Colombo werd door betogers feestgevierd en vuurwerk afgestoken. De avondklok die gisteravond werd ingesteld is vanochtend opgeheven.

Nieuwe president

Gotabaya Rajapaksa was president sinds november 2019. Het parlement zal morgen een datum vaststellen waarop een nieuw staatshoofd wordt gekozen. Premier Wickremesinghe zei eerder dat dat gepland staat op 20 juli. In de tussentijd neemt hij de honneurs waar.

De nieuwe president krijgt de enorme klus om het land uit de zwaarste economische malaise in decennia te halen. De inflatie was vorige maand boven de 50 procent en er is een groot tekort aan medicijnen, brandstof en voedsel.

Demonstranten drongen woensdag de ambtswoning van de president binnen: