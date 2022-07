Twee doden bij vuurwerkongeluk op Franse feestdag

Bij een vuurwerkongeluk op de Franse nationale feestdag zijn twee personen uit hetzelfde gezin omgekomen. Het gaat om een jongen van rond de 7 en zijn zus van halverwege de 20. Een derde familielid raakte zwaargewond.

De drie stonden in een menigte die op Bastilledag het vuurwerk bekeek in Cholet in het departement Maine-et-Loire, ten oosten van Nantes. Een stuk vuurwerk explodeerde door nog onbekende oorzaak in het publiek. Er raakten geen andere personen gewond.

Op beelden die op sociale media werden gedeeld is de kracht van de inslag te zien: