Etappe 13: gaan sprintersploegen controleren of krijgen aanvallers een kans?

Hoe zal Fabio Jakobsen vanochtend wakker worden? Met welk gevoel zit Jasper Philipsen aan het ontbijt? En wat denkt Dylan Groenewegen als hij het routeboek bestudeert? Na twee loodzware dagen door de Alpen verlaat de Tour de France het hooggebergte voor een traditionele overgangsetappe. De dertiende rit is 192 kilometer lang en voert de renners van Bourg d'Oisans, aan de voet van Alpe d'Huez, over drie beklimmingen naar de finish in Saint-Étienne. Grofweg kunnen daar twee dingen gebeuren: of de sprinters krijgen voor de derde keer deze Tour een kans of er blijft een groep aanvallers vooruit. Hebben sprinters nog puf? De etappe kent drie gecategoriseerde beklimmingen, twee van de derde en eentje van de tweede categorie. De vraag is hoe groot de groep met aanvallers wordt. Een kopgroep van acht à negen renners heeft nu eenmaal meer kans vooruit te blijven dan een twee- of drietal. Daarnaast zijn de aanvallers afhankelijk van de helpers van sprinters als Jakobsen, Philipsen, Groenewegen en Caleb Ewan. Hebben zij nog de puf om de marge met de koplopers de hele etappe klein te houden?

Etappe 3 van de Tour: Dylan Groenewegen wint de sprint voor Van Aert (l) en Philipsen (r) - AFP

In de straten van Saint-Étienne dacht het peloton drie jaar geleden de aanvallers wel even op te rapen, maar Thomas De Gendt slaagde erin na 200 kilometer in de aanval solo over de streep te komen. "Hij is van een andere planeet als hij vandaag wint", zei commentator Herbert Dijkstra in de slotkilometers. Om welke planeet het gaat, is niet bekend, maar De Gendt hield stand.

Na een imponerende rit komt Thomas De Gendt, een van de vluchters die 200 kilometer op kop reed, solo binnen in Saint-Étienne. - NOS

Op de rustdag afgelopen maandag noemde Jakobsen de etappe van vrijdag nog een van zijn vier resterende mogelijkheden om voor een ritzege te gaan. Maar donderdagmiddag, vlak na de etappe naar Alpe d'Huez, zat Jakobsen er behoorlijk doorheen. Zijn manier om de Alpen te verwerken? "Eten, slapen en dan hoop ik dat mijn sprintbenen mee omhoog gegaan zijn. Ze zeggen dat dit het lastigste van de Tour was. Ik hoop dat dat waar is."

Fabio Jakobsen komt op Alpe d'Huez als 158ste over de streep, 4 minuten voor het verstrijken van de tijdslimiet. - NOS

Dylan Groenewegen gaat er nog niet zomaar vanuit dat hij in Saint-Étienne de kans krijgt voor zijn tweede ritzege deze Tour te gaan. "Ik denk dat het nog best lastig kan worden. Als we (de sprinters, red.) het overleven, kan ik altijd voor mijn kans gaan. Maar ik was meer bezig met deze rit overleven", zei hij donderdagmiddag op Alpe d'Huez. Zijn ploeg BikeExchange heeft met Michael Matthews een sprinter die de heuvels wat beter kan verteren dan Groenewegen zelf. Want dat is het derde scenario voor vandaag: geen kans voor de aanvallers, geen kans voor de sprinters, maar voor de specialisten van het sprinten bergop.

Mathieu van der Poel had vandaag tot de kanshebbers kunnen behoren, ware het niet dat de alleskunner van Alpecin-Deceuninck de Tour in de Alpen verlaten heeft. Maar de man die bijna altijd óók opduikt als het over Van der Poel gaat, krijgt misschien wel de gelegenheid zijn voorsprong in het puntenklassement verder uit te breiden: Wout van Aert. Al zullen ze het bij Jumbo-Visma, nu de gele trui om de schouders van Jonas Vingegaard zit, het ook niet erg vinden als andere teams het vuile werk willen opknappen. Bekijk hieronder de dagelijkse vooruitblik van Herman van der Zandt: