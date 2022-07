Drie kinderen en man gestoken in woning Dordrecht, vrouw aangehouden

In Dordrecht zijn bij een steekpartij in een woning vannacht vier gewonden gevallen, onder wie drie kinderen onder de tien jaar. Twee van hen raakten zwaargewond, meldt de politie. De vierde gewonde is een 53-jarige man.

Een vrouw van 39 is aangehouden. Waar zij van wordt verdacht, is nog niet bekend. Ze raakte niet gewond, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze volgens de politie "in bepaalde toestand was".

De politie kreeg rond 01.20 uur een melding van het steekincident aan de Seringenstraat in Dordrecht.

Familieband

Over de toedracht is volgens de politie nog niets te zeggen. "We gaan ervan uit dat de betrokkenen een familieband hebben, maar hoe dat exact zit is nog niet duidelijk."

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is afgelopen nacht geïnformeerd over het steekincident. Dat gebeurt vaker bij ernstige zaken. "De impact is altijd extra groot als er kinderen zijn betrokken. Laten we hopen op positief nieuws over ieders letsel", schrijft de burgemeester op Twitter.