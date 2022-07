VN: pandemie achter alarmerende terugval in vaccinatie bij kinderen

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie luiden de noodklok over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. De organisaties zeggen dat ongeveer 25 miljoen kinderen wereldwijd vorig jaar minstens een van de DTP-prikken heeft gemist die beschermen tegen de levensbedreigende ziekten difterie, tetanus, polio en kinkhoest.

Dat zijn twee miljoen meer kinderen die die geen vaccinaties hebben gekregen dan in het coronajaar 2020 en zelfs zes miljoen meer dan in 2019. UNICEF spreekt van de "grootste aanhoudende terugval in vaccinatie bij kinderen in een generatie".

De laatste keer dat de dekkingsgraden zo laag waren, was rond de eeuwwisseling. "De gevolgen zullen in levens worden gemeten", zegt Catherine Russell, directeur van Unicef.

Coronapandemie

Boosdoener is volgens de VN-kinderorganisatie de focus op coronavaccinatieprogramma's in 2021 en de druk op de gezondheidszorg wereldwijd. Al die factoren zorgden ervoor dat de situatie vorig jaar verder kon verslechteren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet de pandemie niet als excuus worden gebruikt. "We moeten de immunisatie inhalen voor de ontbrekende miljoenen, anders zullen we onvermijdelijk getuige zijn van meer uitbraken, meer zieke kinderen en een grotere druk op de gezondheidsstelsels", schrijft de WHO.