Oranje kan geen vuist maken tegen fris en dominant Italië: 0-1

Het Nederlands elftal heeft zijn tweede duel in de Nations League verloren. Na de 1-0 zege op Polen kreeg Oranje in Amsterdam te maken met een fris en oppermachtig Italië: 0-1.

Nederland, waar Donny van de Beek in de basis stond in plaats van Steven Bergwijn, stelde daar voor rust maar één kans tegenover. Een schot van Georginio Wijnaldum vanaf de rand van het strafschopgebied miste echter precisie en kracht en was een makkelijke prooi voor doelman Gianluigi Donnarumma.

Italië staat bekend als een afwachtende ploeg, maar de in het wit gestoken Azzurri grepen in de Johan Cruijff Arena meteen de regie en gaven die niet meer uit handen. Met de beweeglijke Ciro Immobile, Lorenzo Insigne en Nicolò Barella voorin, de opstomende back Leonardo Spinazzola en achterin de onverwoestbare Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci was de ploeg heer en meester.

Bondscoach Lodeweges greep in de rust niet in en even leek Nederland weer te worden overlopen, want binnen een paar minuten waren er alweer Italiaanse kansen voor Immobile en Insigne.

Na tien minuten was eindelijk eens een flitsende aanval van Oranje te zien. Via Memphis Depay en Wijnaldum kwam de bal bij Donny van de Beek, maar zijn schot ging via Donnarumma over. Er bleek nog leven in Oranje te zitten en ook Depay nam het Italiaanse doel onder vuur.

Even later werd Van de Beek vervangen door Steven Bergwijn en ook Denzel Dumfries - die tegen Polen ontbrak omdat hij vader werd - kwam in de ploeg voor de geblesseerde Hans Hateboer.