Eerste lichamen begraven na vrachtwagendrama Texas

Op verschillende plekken in Mexico zijn de eerste begrafenissen gehouden voor de migranten die vorige maand stierven in een vrachtwagen in de Amerikaanse staat Texas. Deze week werden de eerste lichamen gerepatrieerd naar hun geboorteland Mexico nadat de Amerikaanse politie sectie had verricht.

In het kleine stadje Atexquilapan in de Mexicaanse staat Veracruz kwamen meer dan honderd rouwenden bij elkaar om afscheid te nemen van drie tienerslachtoffers: twee broers van 19 en 16 en hun neef, ook 16 jaar oud. Ze waren meegegaan in de vrachtwagen in de hoop werk te kunnen vinden.

Ook in de staat Oaxaca werden diensten gehouden voor drie andere Mexicaanse migranten. Hun familie zegt tegen persbureau Reuters dat hun geduld op de proef werd gesteld de afgelopen weken. "Dit is waar we op zaten te wachten, dit is waar we al die tijd om hebben gevraagd", zei de broer van een van de slachtoffers.

Dodelijkste smokkeldrama

De 53 lichamen werden op 27 juni ontdekt in een verlaten vrachtwagen in de Amerikaanse stad San Antonio. Ze waren omgekomen door oververhitting. Het is het dodelijkste incident door mensensmokkel uit de Amerikaanse geschiedenis.

Er was geen water en airconditioning en de temperatuur in de truck was opgelopen tot zo'n 40 graden. 14 mensen hebben het overleefd.

De slachtoffers zijn migranten die vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. Ze komen oorspronkelijk uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador. Het is de bedoeling dat de komende dagen ook hun lichamen worden gerepatrieerd.

Een 45-jarige man is opgepakt voor het besturen van de vrachtwagen. Hij riskeert de doodstraf.