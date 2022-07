Ivana Trump, eerste vrouw oud-president Trump, overleden

Voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar voormalig echtgenoot, de Amerikaanse oud-president Trump.

"Ik ben bedroefd om aan iedereen die haar liefhad, en dat zijn er veel, te moeten melden dat Ivana Trump is overleden in haar woning in New York", schrijft de oud-president op het door hemzelf opgerichte sociale medium Truth Social. "Ze was een mooie en fantastische vrouw die een inspirerend leven leidde."

Ivana was in Tsjecho-Slowakije een professioneel skiër en kon daardoor buiten het Oostblok komen, waar ze trouwde met een Oostenrijkse skiër, van wie ze al snel weer scheidde. Donald Trump trouwde in 1977 met haar, een jaar nadat ze elkaar leerden kennen op een bijeenkomst met modellen in New York.

Al snel werkten ze samen aan diverse grote vastgoedprojecten. In de jaren die volgden kregen ze drie kinderen: Donald Trump Jr., Ivanka Trump en Eric Trump.