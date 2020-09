Everton verlost Real Madrid van Rodriguez, de topscorer van het WK 2014

James Rodriguez zet zijn loopbaan voort bij Everton. De 29-jarige Colombiaan komt over van Real Madrid, waar hij zes jaar onder contract heeft gestaan. In die periode werd de middenvelder echter ook twee seizoenen aan Bayern München verhuurd.

Rodriguez speelde in zijn eerste jaar bij Real Madrid en ook bij Bayern München onder Carlos Ancelotti, de huidige trainer van Everton. De Premier League-club uit Liverpool heeft naar verluidt zo'n 22,5 miljoen euro voor hem betaald.

De 29-jarige Rodriguez kwam van AS Monaco naar Real na het WK van 2014, dat hij met zes doelpunten afsloot als topscorer van het toernooi. Zijn treffer tegen Uruguay in de achtste finales werd bovendien gekozen tot het mooiste doelpunt van de titelstrijd in Brazilië.