Bedreigde Statenleden: 'Aangifte doen, maar geen fort maken van het provinciehuis'

Het is eerder regel dan uitzondering: protesten voor de deuren van provinciehuizen in Nederland. Bommeldingen, barricades en bedreigingen aan het adres van individuele bestuurders. De maat is vol, zegt Harold van de Velde, voorzitter van de vereniging van Statenleden.

In Leeuwarden werd gisteren het provinciehuis afgesloten en de omgeving ontruimd. Ambtenaren zaten uit voorzorg drie uur lang in de kelder van het gebouw, op straat stonden agenten met kogelwerende vesten. Ook in Zeeland hebben ze er mee te maken.

Geen fort

Niet alleen kunnen de bedreigingen een groot effect hebben op de politici zelf, ook is er de angst dat de agressie gevolgen heeft voor het werk. "We vallen onder het openbaar bestuur en moeten ook echt openbaar blijven. Laten we stelling nemen, maar van het provinciehuis geen fort maken", zegt Van de Velde, die ziet dat de samenleving verhardt.

De voorzitter vindt dat aangifte altijd moet worden gedaan. "Intimidaties, afdwingen van verklaringen, dat moeten we niet normaal gaan vinden. Uit het laatste onderzoek blijkt dat 53 procent van de Statenleden geweld tegen de provincies aan de orde heeft gesteld, slechts 7 procent doet aangifte."

Statenlid Jaap Stalenburg uit Friesland maakt zich ernstige zorgen over het democratische proces: