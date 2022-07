Gevluchte president Sri Lanka biedt ontslag aan per brief

De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa heeft in een brief aan het parlement zijn ontslag ingediend. De president is inmiddels in Singapore aangekomen, nadat hij woensdag samen met zijn vrouw per militair vliegtuig naar de Malediven was gevlucht.

De voorzitter van het Sri Lankaanse parlement heeft het ontslag van Rajapaksa ontvangen, bevestigt zijn woordvoerder. De voorzitter zal de echtheid van de brief beoordelen en naar verwachting vrijdagochtend het ontslag van de president officieel aankondigen.

Het is overigens de vraag of Rajapaksa in Singapore kan blijven. Bronnen zeggen tegen de BBC dat het onwaarschijnlijk is dat de regering van Singapore een gevluchte oud-president wil huisvesten die beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden.

Nieuwe leiders

Met zijn vertrek keert de rust terug in de straten van de hoofdstad Colombo. Antiregeringsdemonstranten trekken zich langzaam terug uit kantoren en residenties van de president en premier, die ze dagen bezet hadden gehouden. Demonstranten blijven echter aandringen op nieuwe leiders voor het land, dat gebukt gaat onder grote economische problemen.

Zelfs het zwembad van de ambtswoning van de nu gevluchte president werd 'bezet':