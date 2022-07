Vingegaard tevreden na eerste dag in geel, Pogacar vond zichzelf 'beetje stom'

Na het perfect uitgevoerde aanvalsplan van woensdag probeerde de Jumbo-Visma-ploeg de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk juist te controleren. "Volgens mij is dat gelukt", liet een tevreden Steven Kruijswijk na de finish weten. "Als er een grote groep van twintig man zou wegrijden, was het zinvol geweest om mee te zitten, maar anders zouden we bij Jonas blijven." En dat laatste scenario werd werkelijkheid. De kopgroep was met negen man niet extreem groot, waardoor de zwart-gele brigade zich op kop van het peloton nestelde en het tempo hoog hield. "We hebben gisteren al laten zien dat we in de breedte heel sterk zijn", aldus Kruijswijk. Dat liet de ploeg ook donderdag weer zien. Onder anderen Nathan Van Hooydonck en Wout van Aert deden beulswerk op kop en onder hun leiding hadden veel klassementsmannen het moeilijk de groep te volgen.

Wout van Aert voert de favorietengroep aan in dienst van geletruidrager Vingegaard - AFP

Tadej Pogacar kon, in tegenstelling tot woensdag, de hele etappe bij zijn grote rivaal Jonas Vingegaard blijven. En zoals hij voor de start al had aangekondigd probeerde de Sloveen op Alpe d'Huez zelfs nog wat tijd goed te maken op Vingegaard. "Dat had ik wel verwacht", aldus de 25-jarige Deen. "Maar ik ben blij dat ik hem kon volgen." Zélf opnieuw aanvallen zat er dit keer niet in voor de leider in het algemeen klassement. "Na gisteren had ik vandaag de benen niet meer. Ik voelde me niet slecht, maar ik denk dat het voor iedereen een zware rit was. Ik dacht dus niet aan het pakken van extra voorsprong, maar wilde bij Tadej blijven."

Na zijn zege van gisteren reed Jonas Vingegaard vandaag voor het eerst in de gele trui. De renner van Jumbo-Visma was nog vermoeid na de inspanningen van een dag eerder. - NOS

Het was duidelijk te zien op de overbevolkte Alp en Pogacar bevestigde na afloop ook dat hij zich weer beter voelde na zijn inzinking in de elfde etappe. "Ik heb mijn benen weer terug." "Het waren gewoon te veel aanvallen op rij", was de verklaring van de Sloveen voor zijn breekmoment een dag eerder op de Col du Granon. "Ik ben misschien een beetje stom geweest en had niet op alles moeten reageren op de Galibier. Daar betaalde ik op de slotklim de prijs voor." 'Verder met opgeheven hoofd' "Ik demarreerde vandaag nog niet met de volle honderd procent vertrouwen, na wat er gisteren gebeurd is, maar ik denk dat ik met opgeheven hoofd verder kan. Ik ben gemotiveerd voor de laatste week, het gaat een mooie strijd worden in het klassement", sluit Pogacar hoopgevend af.

Tadej Pogacar is een dag na zijn inzinking op de Col du Granon weer hersteld en probeert zelfs weer tijd goed te maken op Jonas Vingegaard. Ook denkt hij te weten waarom het een dag eerder misging. - NOS