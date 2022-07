Mogelijke Oranje-opponent Frankrijk groepswinnaar na zege op België

Frankrijk heeft zich na de tweede zege op rij vroegtijdig gekwalificeerd voor de kwartfinales van het EK voetbal voor vrouwen. Na Italië (5-1) werd ook België (2-1) verslagen. Bij de laatste acht treffen de Françaises de nummer twee uit groep C en dat zou zomaar eens Nederland kunnen worden. De Oranjevrouwen spelen zondag hun afsluitende groepswedstrijd tegen Zwitserland. Vroege voorsprong Zo gemakkelijk als tegen Italië ging het tegen de Belgische vrouwen niet, alhoewel het daar in de beginfase wel even op leek. Kadidiatou Diani kopte na zeven minuten raak en raakte na ruim een kwartier de paal. Vervolgens daalde het niveau van Frankrijk, wellicht ingegeven door de schrik van het uitvallen van de geblesseerde spits Marie-Antoinette Katoto.

Katoto verlaat geblesseerd het veld - AFP

België profiteerde en maakte uit de eerste de beste kans gelijk. Tessa Wullaert, die deze zomer bij Fortuna Sittard tekende, bediende Janice Cayman en zij tikte de bal langs keepster Pauline Peyraud-Magnin. Nog voor rust stelde Frankrijk orde op zaken. Op aangeven van Clara Mateo kopte Griedge Mbock Bathy de 2-1 tegen de touwen. In de tweede helft bleven de Françaises matig spelen, zonder overigens echt in de problemen te raken. Ouleymata Sarr verzuimde het duel op slot te gooien, maar in de slotfase leek dat dan toch te gebeuren. Rode kaart De Belgische invalster Amber Tysiak kreeg namelijk in de zestien de bal op haar hand en kon met haar tweede gele kaart inrukken. De toegekende penalty werd echter door Wendie Renard verprutst. Zelfs in tweede instantie kon ze de bal, voor open doel, niet binnenwerken. Zo bleef het 2-1 in Rotherham en kan Frankrijk als groepswinnaar ontspannen toeleven naar maandag, als het IJsland ontmoet. De IJslandse vrouwen speelden eerder op de avond gelijk tegen Italië. In een vooral na rust aantrekkelijke wedstrijd werd het 1-1.

De doelpunten van het duel tussen IJsland en Italië op het EK voetbal in Engeland. - NOS

IJsland kende een bliksemstart in Manchester. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kreeg al na drie minuten de bal voor de voeten en schoot raak. Een verre inworp van Sveindís Jane Jónsdóttir ging daaraan vooraf. De 21-jarige aanvalster was in het verleden keepster, maar brak pas echt door als veldspeelster. Begin dit jaar debuteerde ze namens de Duitse topclub VfL Wolfsburg in de Bundesliga. Na ruim een uur kreeg Alexandra Jóhannsdóttir een enorme kans op de 2-0, maar de inzet van de invalster ging naast. Een dure misser, want een minuut later maakte Valentina Bergamaschi aan de andere kant de gelijkmaker.

Stand in groep D - NOS