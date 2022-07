IJsland ziet Italië na dure misser langszij komen op EK: 1-1

Op het EK voetbal voor vrouwen hebben IJsland en Italië gelijkgespeeld. In een vooral na rust aantrekkelijke wedstrijd werd het 1-1.

IJsland kende een bliksemstart in Manchester. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir kreeg al na drie minuten de bal voor de voeten en schoot raak.

Een verre inworp van Sveindís Jane Jónsdóttir ging daaraan vooraf. De 21-jarige aanvalster was in het verleden keepster, maar brak pas echt door als veldspeelster. Begin dit jaar debuteerde ze namens de Duitse topclub VfL Wolfsburg in de Bundesliga.

Dure misser

Na ruim een uur kreeg Alexandra Jóhannsdóttir een enorme kans op de 2-0, maar de inzet van de invalster ging naast. Een dure misser, want een minuut later maakte Valentina Bergamaschi aan de andere kant de gelijkmaker.

Italië kreeg de geest, creërde mogelijkheden via Flaminia Simonetti en vooral Barbara Bonansea, maar de IJslandse keepster Sandra Sigurdardóttir en de paal stonden een treffer in de weg.

Door het gelijkspel staat IJsland, na de 1-1 tegen België van zondag, nu op twee punten, terwijl Italië na de eerdere 5-1 afstraffing tegen Frankrijk een punt heeft.

Daardoor is een plek in de kwartfinales voor beide landen nog mogelijk. IJsland treft maandag Frankrijk en Italië speelt tegen België.