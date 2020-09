Basketballer Jobse stopt per direct en geeft olympische droom op

Basketballer Jesper Jobse, een van de 'grote namen' in het relatief nieuwe 3x3 basketbal, zet per direct een punt achter zijn sportieve loopbaan. Het uitstellen van de Olympische Spelen is voor de 36-jarige Zeeuw en dermate grote teleurstelling dat hij de motivatie niet meer kan opbrengen nog langer door te gaan.

"De afgelopen maanden heb ik mij gerealiseerd dat er meer in het leven is dan wat ik de afgelopen zeven jaar heb beleefd", schrijft de Jobse op zijn Instagram.

Jobse heeft zich de afgelopen zeven jaar volledig toegelegd op het 3x3 basketbal. De uit Vlissingen afkomstige sportman was actief op het WK in Amsterdam en haalde in 2016 met de Nederlandse ploeg een bronzen medaille op het EK.