Pidcock zegeviert op Alpe d'Huez, Vingegaard slaat aanvallen Pogacar af

De Brit Tom Pidcock heeft de Touretappe naar Alpe d'Huez op zijn naam geschreven. Ineos-renner Pidcock maakte deel uit van een kopgroep van negen die op de voorlaatste klim van de zware Alpenetappe, de Croix de Fer, uit elkaar was gevallen. Een kilometer of tien onder de top van Alpe d'Huez gooide Pidcock zijn medevluchters Neilson Powless en Giulio Ciccone overboord. Louis Meintjes en Chris Froome bleven nog wat langer in zijn spoor, maar moesten uiteindelijk ook capituleren. Voor de olympisch kampioen mountainbike en wereldkampioen veldrijden, woensdag weggezakt uit de top van het algemeen klassement, is het de eerste ritzege in een grote ronde. Vingegaard slaat aanvallen af Na de buitengewoon enerverende etappe van woensdag, waarin Tadej Pogacar de gele trui kwijtspeelde aan Jonas Vingegaard, bleven aanvallen tussen de favorieten lange tijd uit. Op de flanken van Alpe d'Huez deed Pogacar wat hij al had aangekondigd. De Sloveen plaatste een aanval om zijn achterstand van 2.22 minuut te verkleinen. Alleen Vingegaard kon hem volgen, maar het tempo stokte waardoor Geraint Thomas, de nummer vier in het klassement, weer kon aansluiten.

Pogacar en Vingegaard - Reuters

Romain Bardet, tweede in het klassement, verkeerde op dat moment al in de problemen. De Fransman kon de anderen niet volgen en zakte in het algemeen klassement van de tweede naar de vierde plek. Vingegaard geeft geen krimp Ook na een tweede aanval van Pogacar kon Vingegaard ogenschijnlijk zonder al te veel moeite in het wiel van de Sloveen blijven. Thomas moest weer passen, maar slaagde er wederom in terug te keren. In de slotkilometer slaagden ook Vingegaards helper Sepp Kuss en Enric Mas daarin. Pogacar toonde op de finish nog even zijn spierballen door het eindsprintje te winnen. Bonificatieseconden leverde hem dat niet op, maar wel gaf hij er aan zijn Deense rivaal wel het signaal mee af: ik ben nog niet verslagen.

De toptien van het algemeen klassement na de twaalfde etappe - NOS

De etappe begon vanuit het vertrek in Briançon met de Col du Galibier, die woensdag nog van de andere kant werd beklommen. De afdaling van woensdag was de openingsklim van de rit van donderdag. De Fransman Anthony Perez sprong weg uit een vroege kopgroep rondde de top op 2.642 meter boven zeeniveau als eerste. In de afdaling richting de Croix de Fer breidde de groep aanvallers zich uit tot een collectief van negen renners, onder wie Ciccone, Pidcock, woensdag weggezakt uit de toptien van het algemeen klassement, en Froome. De viervoudig Tourwinnaar was de laatste jaren geen schim meer van zichzelf. Hij koerste na een zware val in juni 2019 in de anonimiteit, een aansprekende uitslag reed hij nergens meer, maar in de laatste Alpenetappe liet de renner van Israel-Premier Tech zich weer eens van voren zien. Bekijk hieronder de reactie van Froome na de etappe:

Chris Froome was eindelijk weer eens in de buurt van een etappezege in de Tour de France. De Brit gaf alles in de etappe naar Alpe d'Huez. - NOS

Op de Galibier en de Croix de Fer, twee cols van de buitencategorie, bestookten de favorieten voor de eindzege elkaar niet. Na het kilometerslange spektakel van woensdag verliepen de eerste uren van de etappe ditmaal vrij tam. Ondertussen viel de groep van negen uit elkaar. Alleen Meintjes en Powless konden Froome, Pidcock en Ciccone volgen op de Croix de Fer. Zij kwamen boven met een dikke halve minuut voorsprong op de andere aanvallers en bijna vijf minuten op het uitgedunde peloton.

Wout van Aert voert de favorietengroep aan in dienst van geletruidrager Vingegaard - AFP