Nog geen Oekraïnetribunaal, wel extra geld voor onderzoek oorlogsmisdaden

Alle oorlogsmisdaden in Oekraïne zullen en moeten worden bestraft. Daarover waren alle aanwezigen op een internationale top in Den Haag het vandaag hartstochtelijk eens. Ministers en vertegenwoordigers van zo'n 50 landen, van Guatamala tot Georgië, kwamen bijeen om te praten over opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers.

Als het aan Oekraïne ligt, wordt er een speciaal tribunaal opgericht om Russische oorlogsmisdaden te onderzoeken te berechten. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken staat open voor zo'n tribunaal, maar zegt dat het opzetten daarvan niet makkelijk zal worden. "Rusland zal proberen het tegen te gaan, maar we willen het wel proberen en onze middelen ervoor inzetten."

Ook zonder tribunaal hoopt de coalitie van landen zo snel mogelijk zo veel mogelijk oorlogsmisdrijven te vervolgen. Op de conferentie was 'coördinatie' het toverwoord. Hiermee moet worden voorkomen dat meerdere onderzoekers hetzelfde onderzoeken, en getuigen te vaak hun trauma's moeten herbeleven. Verder werd er voor 20 miljoen euro aan steun toegezegd en beloven landen forensische teams naar Oekraïne te sturen.

Welke onderzoeken lopen er al?

Er is heel veel werk te verrichten, zegt Oleksandra Drik, coördinator van een groep Oekraïense ngo's die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden. Daarvoor is niet alleen geld nodig, maar zijn ook veel handen nodig. "Iedere aanklager heeft nu al 200 zaken onder zich."

Volgens justitie in Oekraïne zijn er al zo'n 23.000 meldingen van oorlogsmisdaden gedaan. "Elke dag komen er 200 à 300 bij", zegt de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova. Inmiddels zijn zeker 600 verdachten in beeld, tegen 127 van hen is een strafzaak geopend. Zes militairen zijn al veroordeeld.