Mario Draghi stapt op als premier van Italië

De Italiaanse premier premier Mario Draghi stapt op. Hij heeft dat besluit bekendgemaakt nadat coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging eerder vandaag had geweigerd deel te nemen aan een stemming over een steunpakket voor Italiaanse burgers om de pijn van de inflatie te verzachten. Draghi zal vanavond zijn ontslag aanbieden aan president Mattarella.

Het rommelde al een tijdje in de coalitie. Draghi had de stemming over het steunpakket van tevoren als vertrouwensstemming bestempeld. Het voorstel haalde het, maar dus niet met steun van de populistische Vijfsterrenbeweging.

Die partij zegt een groter steunpakket voor burgers te willen dan nu op tafel lag en wil bovendien dat de Italiaanse overheid meer geld leent om de stijgende inflatie tegen te gaan. De Vijfsterrenbeweging staat onder druk van afnemende populariteit.