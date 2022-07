Draghi wil opstappen als premier van Italië, maar president weigert ontslag

De Italiaanse premier Draghi wil opstappen als premier, maar president Matarrella weigert diens ontslag. In een verklaring roept de president Draghi op het parlement toe te spreken om te situatie te peilen.

Sinds vandaag verkeert Italië in een diepe politieke crisis. De premier kondigde zijn vertrek aan nadat coalitiepartner de Vijfsterrenbeweging had geweigerd deel te nemen aan een stemming over een miljardensteunpakket voor Italiaanse burgers om de pijn van de inflatie te verzachten.

"De coalitie van de nationale eenheid die deze regering steunt, bestaat niet meer", zei Draghi in een verklaring. Hij bood Matarrella zijn ontslag aan, maar nu die weigert zijn vertrek te aanvaarden, is onduidelijk wat de volgende stap zal zijn.

Europese zorgen over hoge staatsschuld

De crisis kan verstrekkende gevolgen hebben voor Italië en voor de Europese Unie. Het land heeft een torenhoge staatsschuld, nog hoger dan het bruto nationaal product. Als gevolg van de stijgende rentes wordt het steeds moeilijker die schuld te financieren.

De huidige impasse maakt het moeilijker voor Italië dit probleem aan te pakken. Dat zal ook gemerkt worden in de rest van Unie, zeker ook aangezien Italië de op drie na grootste economie van EU is. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs besloten om landen met hoge schulden, zoals Italië, tegemoet te komen. Uit vrees voor grote problemen, of zelfs een nieuwe eurocrisis.

Opgelopen spanningen

Het rommelde al een tijdje in de Italiaanse coalitie. Draghi had de stemming over het steunpakket van tevoren als vertrouwensstemming bestempeld. Het voorstel haalde het, maar de populistische Vijfsterrenbeweging had de stemming geboycot.

Die partij zegt een groter steunpakket voor burgers te willen dan nu op tafel lag en wil bovendien dat de Italiaanse overheid meer geld leent om de stijgende inflatie tegen te gaan. De Vijfsterrenbeweging staat onder druk van afnemende populariteit.

Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, kwam vorig jaar februari aan de macht en was de zesde premier van Italië in tien jaar.