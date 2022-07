Opnieuw Nederlands podium in Ladies Tour: ditmaal zege Wiebes in massasprint

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De renster van DSM was na 128 kilometer met start en finish in het Belgische Zulte de snelste in de massasprint.

Op 7 kilometer van de meet streek het peloton neer op drie vluchters: Typhaine Laurance, Valentina Scandolara en Loes Sels. In de sprint was Wiebes vervolgens superieur. Ze liet landgenotes Mylène de Zoete en Amber van der Hulst achter zich.

Proloog voor Van Dijk

De proloog in Utrecht werd gisteren gewonnen door Ellen van Dijk, die haar leiderstrui behoudt. Wiebes legde toen op 11 seconden beslag op de tweede plaats. Ook in Utrecht was het podium geheel Nederlands, want Esmee Peperkamp zette de derde tijd neer.

Er staan nog vier etappes op het programma in de Baloise Ladies Tour, die in Vlaanderen en Zeeland zullen worden verreden. Voor een aantal rensters is het de laatste test voor de Tour de France voor vrouwen, die op 24 juli in Parijs begint.