OM seponeert zaak Gündogan tegen Volt over smaad en laster

De aangifte van Nilüfer Gündogan tegen haar voormalige politieke partij Volt is geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Het Kamerlid betichtte partijleden van Volt van smaad en laster.

De seponering heeft volgens het OM van Amsterdam twee redenen: een capaciteitsprobleem bij het OM en de politie en de voorkeur voor een "andere weg dan de strafrechtelijke weg". "Bij een onderzoek moet een groot aantal mensen gehoord worden, en daar zijn niet genoeg mensen voor beschikbaar. Ook heeft een oplossing buiten het strafrecht altijd de voorkeur", zegt een woordvoerder.

Volgens het AD werd Gündogan al in juni door het OM op de hoogte gesteld van de seponering.

Het Kamerlid deed in februari aangifte tegen de partij, partijleider Laurens Dassen en een aantal partijleden. Dat deed ze nadat ze uit de fractie was gezet na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Er werden in totaal dertien meldingen gedaan, variërend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie. Gündogan ontkent deze aantijgingen.

Tegen de schorsing spande Gündogan eerder een kort geding aan. Volt verloor die zaak, maar ging in hoger beroep. Wanneer die zaak voorkomt, is nog niet bekend.

Het Kamerlid zit inmiddels als eenpersoonsfractie in de Kamer.