Reuzenschildpad na 150 jaar weer terug op Galapagos-eiland Santa Fe

Het Galapagos-eiland Santa Fe in Ecuador heeft na 150 jaar weer een gezonde populatie reuzenschildpadden. Van de 700 vrijgelaten Chelonoidis hoodensis-schildpadden heeft 99 procent het in goede gezondheid overleefd. De schildpadden werden in 2015 van het kleinere Galapagos-eiland Española overgeplaatst naar Santa Fe.

De landschildpad was al meer dan 150 jaar uitgestorven op Santa Fe. Volgens Saar Bakker, bioloog in de Amsterdamse dierentuin Artis, kwam dat door jagende zeelieden die de schildpad gebruikten als voedselbron.

De reuzenschilpaddensoort werd rond 1960 ook wereldwijd met uitsterven bedreigd laat Bakker weten. "Toen leefden er nog zo'n 15 volwassen dieren. Door een intensief conservatieprogramma is voorkomen dat deze soort uitgestorven is."

Essentieel voor het ecosysteem

Reuzenschildpadden spelen een essentiële rol in het behoud van de ecosystemen op de Galapagos-eilanden. "Deze grote planteneters verspreiden via hun poep namelijk zaden," vertelt Bakker. "Als een ecosysteem te veel verandert kan dit grote gevolgen hebben voor de planten en dieren die er leven. Op Santa Fe waren deze gevolgen al merkbaar." Om het ecosysteem op Santa Fe weer te kunnen herstellen is aanwezigheid van reuzenschildpadden dus essentieel.

"We kunnen na een aantal jaar zeggen dat het project met succes is uitgevoerd en ecologische processen zoals zaadverspreiding worden hersteld," laat Galapagos Conservancy NGO-directeur Washington Tapia weten aan persbureau Reuters. Ook noemt hij het een "doorslaand succes" voor het voortbestaan van de reuzenschildpad en de rol van het reptiel op Santa Fe.

De reuzenschildpadden worden gemeten en gewogen door de boswachters van het nationale park in Santa Fe.