Oranje-keeper Van Domselaar mocht eigenlijk niet op voetbal: 'Deed haar verdriet'

Weer deed ze met een grote lach mee aan de ereronde door het stadion. Voor Daphne van Domselaar is het tot nu toe een EK om van te dromen. Maar als het vroeger aan haar ouders had gelegen, dan had ze nu op een volleybalveld gestaan. Sinds een kleine week is de naam Daphne van Domselaar ineens bekend: door het wegvallen van aanvoerder Sari van Veenendaal, is de 22-jarige Van Domselaar plots eerste keeper van Oranje. Ze maakt indruk met een paar goede reddingen tijdens haar invalbeurt tegen Zweden. "Ik had helemaal geen tijd om zenuwachtig te zijn", zegt ze zelf die avond in Sheffield. Aan de andere kant van de Noordzee gieren de zenuwen wel door een Noord-Hollandse woonkamer. Kleine meid De ouders van Van Domselaar zien vol spanning hun dochter invallen. Gewoon voor de televisie in Langedijk. Moeder Elly werkt namelijk op een school en kan geen vrij krijgen. De vakantie begint daar pas vrijdag. Voor de buis gloeit Elly die avond van trots. "Ook al is ze 22, het blijft toch je kleine meid", blikt ze via de telefoon uit Nederland terug. Pas laat na de wedstrijd is er contact tussen moeder en dochter. "Ik had haar geappt dat ze maar moest bellen als ze tijd had, omdat ik toch niet zou slapen. Het duurde even, want ze moest van interview naar interview. Toen ik haar uiteindelijk sprak, bleef ze ook zo koeltjes. Pas 's nachts kwam bij haar het besef, toen werd ze vroeg wakker."

In de tweede wedstrijd woensdagavond, tegen Portugal, is er voor Van Domselaar wél tijd om zenuwachtig te zijn. "Ik voelde gezonde spanning", bekent ze. "Maar zodra ik het veld opstapte, heerste er rust. Ik heb vertrouwen in het team en mezelf, dus dan hoef ik niet zenuwachtig te zijn." Van Domselaar woont al een jaar of vijf op zichzelf in Hengelo, samen met andere speelsters van recordkampioen FC Twente. Ze is rustig, ambitieus, kritisch op zichzelf, hoeft niet per se op de voorgrond en is altijd vrolijk. 'One of the guys' Ze groeide op in Langedijk, een dorpje boven Alkmaar, regio West-Friesland. "Als kleuter wilde ze al op voetbal, maar dat heb ik een beetje tegengehouden...", vertelt haar moeder. "We wonen in een dorp met heel veel water, dus ik wilde dat ze haar zwemdiploma haalde." En er is een andere reden. "Daphne speelde altijd met jongens, begon zich te kleden als een jongetje en voelde zich ook echt een jongen. Toen dacht ik: als ze ook nog gaat voetballen met jongens dan wordt het even teveel", legt Elly uit. "Ik was een beetje one of the guys", zegt ze zelf. "Dus ik moest op een sport waar ook meisjes op zaten, maar in die tijd was er nog geen meisjesvoetbalteam bij ons in de buurt."

De doelpunten van het duel tussen de Oranjevrouwen en Portugal op het EK voetbal in Engeland. - NOS

Via school probeert Van Domselaar andere sporten. Schermen, kickboksen en volleybal, waar ze aanleg voor blijkt te hebben. Als ik niet op voetbal mag, dan maar op volleybal, dacht ze. "Na een paar jaar had ze het wel gehad en vroeg ze of ze alsjeblieft op voetbal mocht. Ik zag dat het haar verdriet deed. Ze heeft het seizoen bij de volleybal afgemaakt en is toen gaan voetballen. Blijer konden we haar niet maken."

Met haar ouders op de tribune bij FC Twente - Elly Melk

Van Domselaar sluit zich aan bij LSVV, de Langedijker Sport Vereniging Voorwaarts. Ze komt in het meisjesteam, waar ze geen vaste keeper hebben en dus om de beurt onder de lat staan. Elly: "In de tweede wedstrijd kwam ze op doel en ze is daar nooit meer uitgegaan." Verbazing bij FC Twente Na vijf jaar LSVV pikt Telstar het keeperstalent op. In 2017 haalt toenmalig trainer Tommy Stroot haar over om naar FC Twente te gaan. "Niemand kende haar toen", weet zaakwaarnemer Leoni Blokhuis nog. "Totdat ze daar op haar eerste dag meedeed aan een positiespel en de harde kern van Twente verhaal ging halen bij de coach: wie is dit? Wat kan zij voetballen zeg!"

Ook buiten het veld is Van Domselaar erg bedreven. Ze is in het bezit van een vwo-diploma, heeft een cursus sportpsychologie gedaan En is nu bezig met een hbo-studie technische bedrijfskunde. Mede op advies van haar ouders heeft ze voor een opleiding gekozen die niets met sport te maken heeft, zodat ze altijd nog een andere kant op kan gaan, mocht het keepen uiteindelijk toch niets worden. Topclubs melden zich al Al lijkt dat - zeker ook met dit EK - wel goed te komen. "Meerdere internationale topclubs hebben zich in de afgelopen maanden al bij ons gemeld", erkent Blokhuis. "Daar hebben we met elkaar over gezeten." "Maar Daphne denkt goed na over wat ze doet en of dat op het juiste moment is. Dat typeert haar. Ze heeft net een jaar bijgetekend bij Twente. Je weet het natuurlijk nooit, maar haar kennende wil ze zich focussen op titelprolongatie met Twente. Ze is daar op haar plaats." Voorafgaand aan het EK vertelde Van Domselaar over haar band met Sari van Veenendaal.

Voorafgaand aan het EK vertelt Daphne van Domselaar over haar band met Sari van Veenendaal, die ze op het moment vervangt onder de lat bij Oranje. - NOS