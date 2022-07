Zeventien doden bij Russische raketaanval ver van front in Oekraïne

In de Oekraïense stad Vinnytsja zijn zeker zeventien doden gevallen bij een Russische raketaanval. De stad ligt zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Kiev, ver weg van de frontlinie in het oosten en zuiden van Oekraïne.

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra , Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM

Er is nog geen reactie vanuit Rusland op de aanval op Vinnytsja. Wel meldt Moskou dat het Russische leger in de regio Charkov twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen heeft neergehaald en dat er twee houwitsers zijn vernietigd die door de Verenigde Staten aan Oekraïne zijn geleverd.

Ook is volgens het Russische ministerie van Defensie een fabriek in de zuidelijke stad Zaporizja getroffen. Daarbij zouden Oekraïense gevechtsvoertuigen zijn geraakt.

Referendum ophanden

Ondertussen worden in steeds meer door Rusland bezette regio's in Oekraïne plannen gemaakt voor referenda. Volgens het Russische persbureau RIA Novosti is het in de regio Zaporizja de bedoeling om in de eerste helft van september onder inwoners een stemming te houden over annexatie door Rusland.

Het grootste deel van die regio is in Russische handen; de gelijknamige stad staat nog onder controle van het Oekraïense leger. Volgens een lokale bestuurder komt het referendum er hoe dan ook, ook als Rusland niet de hele regio in handen krijgt.

Ook in de regio Cherson zijn er plannen voor een referendum later dit jaar. Beide regio's worden sinds de inname 'gerussificeerd': kinderen die er geboren worden krijgen automatisch het Russische staatsburgerschap, straatnamen worden hernoemd en er wordt geprobeerd de roebel in te voeren.