Ziekenboeg Oranje iets leger: Nouwen hervat training na enkelblessure

Aniek Nouwen, die zich ogenschijnlijk zwaar blesseerde in de eerste EK-wedstrijd tegen Zweden, is terug op het trainingsveld. Mogelijk is ze er zondag tegen Zwitserland dus weer bij.

