Rijkswaterstaat haalt protestvlaggen weg, sommige gemeenten ook

Als een weginspecteur zo'n vlag tegenkomt en hem zelf weg kan halen doet hij of zij dat. Als ze op een plaats hangen waar je niet bij kunt, zoals aan een lantaarnpaal of een verkeerslicht, wordt daar melding van gemaakt. Rijkswaterstaat schakelt dan een aannemer in.

De gemeente Oldebroek op de Veluwe besloot dinsdag al om vlaggen aan lantaarnpalen weg te halen. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing deed dat na een vraag uit de gemeenteraad en een "tamelijk emotioneel bericht" van een inwoner over wat de Nederlandse vlag voor haar betekent. "Ik heb alle begrip voor de boeren en wil ook niet in hun recht treden om te protesteren, maar niet op gemeentelijke eigendommen."

De burgemeester kreeg daarna op sociale media veel verwensingen naar haar hoofd. "Ik had dat niet in die aantallen zien aankomen. Juist omdat we heel goed in gesprek zijn met boerenorganisatie LTO. We willen in Gelderland niet alleen bij de boeren maar ook bij andere uitstoters de uitstoot van stikstof verminderen. Afspraak is ook dat we dat samen gaan doen. Dan is het heel erg raar dat er zo heftig gereageerd wordt. Ik schrik ervan dat de reacties uit heel het land kwamen."

Er zaten ook berichten tussen die ze niet als bedreigend, maar wel als intimiderend ervaart. Zoals het bericht om zichzelf aan een lantaarnpaal "op te knopen". Ze deelt dit soort berichten met de politie. "Er worden wel grenzen overschreden. Het klimaat in ons land wordt niet beter. Als zo'n bericht als een advies is opgeschreven, is het de vraag of dat strafbaar is. Maar als medewerkers en bestuurders zich geïntimideerd voelen, moet je dat kenbaar maken."