Vereniging Eigen Huis wil fors hogere grens Nationale Hypotheek Garantie

Daarmee komt de NHG-grens dichter bij de gemiddelde verkoopprijs van een huis, die was afgelopen kwartaal 448.000 euro. "Juist in deze tijd van grote onzekerheid is het belangrijk dat kopers, en vooral starters, via de NHG financieel worden beschermd", zegt VEH-directeur Cindy Kremer. "Zonder NHG wordt het voor starters nog lastiger een eerste huis te kopen."

Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

De NHG-grens wordt al jaarlijks aangepast volgens een vaste systematiek. Volgens die systematiek zal de grens in 2023 uitkomen op zo'n 390.000 euro. Maar de vereniging vindt dat dus ontoereikend en roept NHG en de overheid op om dit eenmalig los te laten.

NHG staat ervoor open

NHG zegt in een reactie er al over na te denken en is hierover in gesprek met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. "Aan de ene kant hebben we bewust gekozen voor een systematiek die de gemiddelde huizenprijs gelijkmatiger volgt, om zo een stabiliserend effect te creëren. Zowel als de huizenprijzen omhooggaan als omlaag", zegt een woordvoerder van NHG.

"Aan de andere kant betekenen de hard gestegen prijzen iets voor de toegankelijkheid van ons vangnet. Er lijken wat meer risico's op de woningmarkt te ontstaan en we willen onze doelgroep graag kunnen steunen als ze in de financiële problemen komen."

Gemiddelde van 27 maanden

De NHG-grens voor 2022 werd vastgesteld op basis van de gemiddelde koopsommen van 27 maanden tot en met augustus 2021. Door over zo'n lange periode te kijken vertalen snelle prijsstijgingen zich dus minder snel in een hogere grens.

NHG bekijkt nu wat de korte- en langetermijneffecten kunnen zijn van het veranderen van deze systematiek. De organisatie zegt dat in september duidelijk wordt of er iets aan veranderd wordt en de grens dan dus sneller meestijgt met de prijzen.