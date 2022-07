Vanavond op tv: Statenleden bedreigd • Desinformatie rond boerenprotesten • Voorkomen dat Rusland onbestraft blijft

Satenleden zijn bedreigingen zat Friese Statenleden zijn helemaal klaar met de bedreigingen en intimidatie aan hun adres. Gisteren werd er een bommelding gedaan bij het provinciehuis in Leeuwarden. Ook in andere provincies neemt agressie tegen bestuurders toe. Wat is er aan de hand? We praten erover met Harold van de Velde, voorzitter van StatenlidNu

Buitenlandse invloed op stikstofonrust Bij de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat het er soms stevig aan toe. Het debat wordt, zeker online, ook beïnvloed door complotdenkers uit de Amerikaanse alt-right-beweging. Tegelijk verspreiden Nederlandse aanhangers van de beweging complottheorieën over de boerenprotesten in het buitenland. Verslaggever Rudy Bouma onderzoekt het fenomeen en schuift aan in de studio.

Conferentie over oorlogsmisdaden Oekraïne Hoe zorgt de internationale gemeenschap ervoor dat oorlogsmisdaden in Oekraïne niet onbestraft blijven? Over die vraag gaat de conferentie die het Internationaal Strafhof en de Europese Commissie vandaag houden in Den Haag. We spreken met de hoofdaanklager van het Strafhof, Karim Ahmad Khan. In onderstaande video vertellen we je hoe groot de schade tot nu toe is en hoe experts het verwoeste Oekraïne weer op willen bouwen.