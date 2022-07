Vanavond op tv: Desinformatie rond boerenprotesten • Voorkomen dat Rusland onbestraft blijft

Buitenlandse invloed op stikstofonrust

Bij de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat het er soms stevig aan toe. Het debat wordt, zeker online, ook beïnvloed door complotdenkers uit de Amerikaanse alt-right-beweging. Tegelijk verspreiden Nederlandse aanhangers van de beweging complottheorieën over de boerenprotesten in het buitenland. Verslaggever Rudy Bouma onderzoekt het fenomeen en schuift aan in de studio.