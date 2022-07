Britse politie onderzoekt onthullingen Mo Farah over mensenhandel

De Britse politie is een onderzoek gestart naar de mogelijke mensenhandel van Mo Farah. De Britse atletieklegende onthulde deze week in een documentaire van de BBC dat hij als kind door een mensensmokkelaar vanuit Afrika naar het Verenigd Koninkrijk is gebracht. Farah vertelt in de documentaire dat hij op zijn negende vanuit Somalië naar familie in buurland Djibouti werd gebracht: "Vanuit Djibouti werd ik naar het Verenigd Koninkrijk overgevlogen, samen met een vrouw die ik nog nooit had gezien." Met valse reisdocumenten, met daarop de naam Mohamed Farah, werd hij naar Engeland gesmokkeld. Die vrouw maakte hem wijs dat hij daar bij familieleden zou gaan wonen, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan bleef hij jarenlang onder barre omstandigheden bij haar wonen en moest hij huishoudelijk werk voor haar doen. Ook moest hij voor de kinderen van de vrouw zorgen: "Als ik eten wilde hebben, moest ik ze wassen, voor ze koken en voor ze schoonmaken", onthulde Farah. Pas op zijn twaalfde mocht hij naar school. Bekijk hier een stukje van de BBC-documentaire die gisteren werd uitgezonden:

Farah, olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter in 2012 en 2016 en een absoluut sporticoon in Engeland, vertelt lang te hebben geworsteld met het feit dat zijn vroege levensjaren anders zijn verlopen dan hij eerder kon of wilde vertellen. - NOS