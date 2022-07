Snelgroeiend wier brengt steeds meer watersporters in de problemen

Waterplanten zorgen steeds vaker voor problemen. Reddingsmaatschappij KNRM noemt het Markermeer, IJmeer en Gooimeer hotspots en waarschuwt zwemmers dat ze verstrikt kunnen raken in het wier dat onder water groeit. Bij boten slaan de schroeven of kielen vast in de begroeiing.

Vooral de problemen met boten en andere vaarttuigen nemen snel toe. "Ik denk dat het nu bijna 50 procent meer is dan vijf jaar terug", zegt Jefta Langeveld bij Omroep Flevoland.

Langeveld werkt voor Vaarzeker, een soort Wegenwacht voor op het water. "Wij helpen nu dagelijks mensen die last hebben van waterplanten", aldus Langeveld. "Wij slepen ze naar de haven, en daar moet er een duiker of een hijskraan aan te pas komen om het op te lossen."

Zonlicht op de bodem

Langeveld denkt dat het wier steeds sneller groeit doordat de waterkwaliteit verbetert. "Het water wordt helderder. Dat betekent dat er meer zonlicht op de bodem komt, waardoor die planten beter kunnen groeien."

Reddingsmaatschappij KNRM heeft het IJsselmeer en de randmeren opgenomen op een hotspotkaart, een overzicht van vijf Nederlandse watersportgebieden waar de meeste incidenten met watersporters plaatsvinden. Waterplanten worden specifiek genoemd. "Daar kunnen motoren in vastlopen en zwemmers met hun benen en armen. Dat kan echt heel erg gevaarlijk zijn", aldus Ralf van Vegten van de KNRM.