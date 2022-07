Fortuna presenteert vol trots vedette Burak Yilmaz: 'Vooral in Sittard om te scoren'

Het nieuws was al wereldkundig gemaakt, maar nu is hij ook echt in Sittard: Burak Yilmaz. Fortuna stuntte door de 36-jarige Turkse topspits naar Sittard te halen.

De spits gaf donderdagochtend voor het eerst zijn beweegredenen prijs om naar Limburg te komen. "Dit is een groot project voor mij en voor de club", zegt Yilmaz. Hij doelt op de ambitieuze plannen van de club. De spits dankte in het Engels de club voor het warme welkom en wil uiteraard ook doelpunten maken.

Voortrekker en grote persoonlijkheid

Yilmaz, die 31 goals maakte in 77 interlands voor Turkije, wordt door Fortuna niet alleen als goede voetballer gezien, maar ook als voortrekker en een grote persoonlijkheid. Na zijn contract als speler van twee jaar, gaat hij dan ook aan de slag in een andere functie bij de club. Yilmaz noemde zelf de mogelijkheid dat hij verder gaat als sportief directeur.

De Turkse eigenaar en voorzitter Isitan Gün is opgetogen en trots, vertelde hij bij de presentatie. Het was Gün die Yilmaz overhaalde om te komen. Dat lukte door hem een lang contract aan te bieden. Yilmaz tekent voor twee jaar als speler en drie jaar als beginnend trainer of in een andere functie.