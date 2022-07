Snelste man van Afrika krijgt tóch visum en gaat naar WK

Sprinter Ferdinand Omanyala kan toch naar de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De Keniaan, de snelste man van Afrika op de 100 meter, dreigde het WK te moeten missen omdat hij geen visum kreeg. Volgens zijn manager is het donderdag alsnog gelukt een visum te bemachtigen en reist de sprinter donderdagavond alsnog naar de VS.

De 26-jarige Omanyala liep in 2021 een Afrikaans record (9,77), was dit seizoen goed voor de derde tijd met 9,85 en hij geldt als één van de medaillekandidaten. De heats van de 100 meter bij de mannen staan voor vrijdag op het programma.

Omanyala gaf eerder aan dat zo laat afreizen geen optie was, omdat hij nauwelijks voorbereidingstijd heeft. Hij komt pas vrijdagochtend aan in Eugene. De halve finales zijn een dag later. Op zondag is uiteindelijk de finale.

Jacobs ook aanwezig

Lamont Marcell Jacobs doet ook mee in Eugene. De Italiaan, regerend olympisch kampioen op deze afstand, is voldoende hersteld van een blessure. Jacobs won bij de Spelen in Tokio ook goud op de 4x100 meter estafette.

"De beslissing om mee te doen is genomen na een gesprek tussen Jacobs en zijn coach Paolo Camossi. De voorbereidingsstage van Jacobs in Beaverton is succesvol verlopen", meldt de Italiaanse atletiekbond.