Boerderijwinkels na topjaar minder populair, 'maar gunfactor blijft'

In de coronajaren kon het niet op met de honderden boerderijwinkels: ze zagen de omzet omhoogschieten, soms zelfs verdubbelen. Maar die hausse lijkt over.

Marktonderzoeker GfK ziet vooral de laatste maanden een terugval in de verkopen. Scoorden de winkels in 2021 nog een ruime verdubbeling van de omzet, ten opzichte van die topomzet is er nu een daling van 14 procent.

"Op het hoogtepunt van de pandemie hadden we meer tijd. Een bezoek aan de boer werd ook gezien als een uitstapje", zegt onderzoeker Norman Buysse van GfK. "Nu corona achter ons lijkt te liggen, vallen we weer terug in oude gewoontes: we gaan meer naar de supermarkt voor onze boodschappen of bestellen die online. En nu de horeca weer open is, eten we vaker buiten de deur." Dat kost de boerenwinkels omzet.

Gunfactor

Annemiek Scholten van boerderijwinkel De Verse Kers in het Gelderse Wehl ziet het ook. "Mensen gaan nu ook weer op vakantie, dus geven ze ook daar geld aan uit."

De forse daling die de marktonderzoeker schetst herkent zij niet. "De afgelopen maanden is onze omzet wel gedaald met ongeveer 8 procent, maar we zitten nog steeds ruim boven de verkopen van vlak voor corona. Onze klanten willen zien waar hun voedsel vandaan komt. En ze willen lokaal kopen waarmee ze ook de boer steunen."

De voorzitter van Landwinkel-coöperatie Wessel van Olst sluit zich aan bij Scholten. "Er is wel sprake van een daling, maar die is minimaal. Als we vooruitkijken dan denken we de groei van corona wel kunnen vasthouden". Ook spreekt hij van de gunfactor. "Als boerderijwinkel is het vertrouwen heel veel waard, want de klant moet altijd moeite doen om naar ons te komen."

Van Olst zag als gevolg van de boerenprotest ook een piek aan bezoekers, doordat supermarkten lege schappen hadden. "Maar dit is geen structurele toename."

Miljoen gezinnen

Ondanks de daling is GfK niet somber over de toekomst van de boerderijwinkels. In 2019, nog voor corona, bezocht 3 procent van de Nederlandse huishoudens een boerderijwinkel. Dat komt neer op 240.000 van de acht miljoen huishoudens die Nederland telt. Dit jaar is dat aantal bijna verdubbeld.

Klanten geven gemiddeld ook meer uit, ziet GfK. Vergeleken met 2019 gaat het om een stijging 50 procent naar zo'n 13,50 euro per bezoek.