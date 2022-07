Bosbrand bij Bordeaux breidt zich uit, dit jaar al meer dan 15.000 hectare verwoest

Bij branden in de buurt van Bordeaux is 3700 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. In de buurt van het hoogste duin van Europa, Dune de Pilat, is zo'n 1600 hectare afgebrand. Verderop, bij Landiras, is 2100 hectare verwoest. Brandweerlieden uit het hele land schieten te hulp.

Zo'n 6500 mensen zijn geëvacueerd naar bijvoorbeeld sporthallen in buurtgemeenten. "Voor het overgrote deel zijn dat vakantiegangers die hier op campings stonden", zegt correspondent Frank Renout vanuit Parijs in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar staan veldbedden, wordt voor eten en drinken gezorgd en worden zelfs spelletjes georganiseerd voor de kinderen die op vakantie waren." Een deel van de geëvacueerden is inmiddels bij gastgezinnen ondergebracht.