Belastingdienst komt alleen toe aan toeslagenouders die naar rechter gingen

Een groep gedupeerden van de toeslagenaffaire moet langer wachten op een schadevergoeding. Vanaf volgende maand komt de Belastingdienst bijna alleen nog toe aan ouders die via de rechter hebben afgedwongen om op tijd behandeld te worden. Dat meldt de Volkskrant op basis van gegevens die staatssecretaris Aukje de Vries aan de Kamer gaf.

Veel ouders stappen naar de rechter, omdat de overheid te langzaam over de brug komt met de compensatie. Ouders die dat niet hebben gedaan, komen achteraan de wachtrij. Het kan tot 2026 duren voordat er uitgebreid naar hun dossiers is gekeken, tenzij er een urgente situatie is.

Het gaat om de zogeheten integrale beoordeling. Die komt na de lichte toets, waarbij wordt gekeken of een ouder in aanmerking komt voor 30.000 euro vergoeding. Het proces rond de lichte toets verloopt volgens plan, maar bij de integrale beoordeling zijn er dus grote vertragingen.

Zaken niet op orde

"Dit omslagpunt zag je maanden geleden al aankomen", zegt Suzanne Arakelyan in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is advocaat voor verschillende gedupeerden, onder wie ook ouders die gang naar de rechter hebben gemaakt. "De Belastingdienst heeft de organisatie niet op orde. Het is een hele starre organisatie."

Volgens haar is het voor veel advocaten inmiddels standaardprocedure om via de rechter de Belastingdienst tot spoed te manen. "Dat sommige ouders langer moeten wachten, is niet de schuld van de ouders die naar de rechter gaan om hun recht te halen. Het is de schuld van de Belastingdienst die de zaken niet op orde heeft."

In steeds meer zaken moet de Belastingdienst een dwangsom betalen omdat termijnen die de rechter oplegt niet worden gehaald. Er is ruim 2 miljoen betaald in ruim 1500 zaken. Er is in totaal 70 miljoen apart gezet voor toekomstige betalingen.