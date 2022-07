ESA stuurt nieuwe Vega-C-raket na twee pogingen met succes de ruimte in

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vanmiddag met succes haar nieuwe Vega-C-raket gelanceerd. Aan boord van de draagraket zijn zeven wetenschappelijke satellieten, die in een baan rond de aarde zullen worden gebracht. De nieuwe Vega-C moet het wegvallen van de Russische Sojoezraket helpen compenseren.

De lancering was meermaals uitgesteld, maar om 15.13 uur (Nederlandse tijd) steeg de raket dan toch op vanaf de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana. Bij de voorgaande twee pogingen werd de lancering tijdens het aftelproces stopgezet. ESA-baas Aschbacher zegt tegen persbureau DPA dat de succesvolle lancering "een enorme opluchting" is.

De Vega-C is met zijn hoogte van 35 meter zo'n 5 meter langer dan zijn voorganger, de Vega uit 2012. Dat model werd gebruikt voor het lanceren van kleine tot middelgrote satellieten en maakte uiteindelijk twintig vluchten.

De vernieuwde raket heeft 800 kilo meer draagkracht. Doordat de raket zwaardere ladingen de ruimte in kan brengen is hij belangrijk voor komende missies van ESA.

Concurrentie aangaan

Aan boord van de vandaag gelanceerde raket is een Italiaanse satelliet, de bijna 300 kilo wegende LARES-2. Die zal in een baan rond de aarde worden gebracht, waar hij de vervorming van ruimte en tijd zal meten.

ESA hoopt met het nieuwe model te kunnen concurreren met andere ruimtevaartorganisaties, zoals het commerciële Amerikaanse SpaceX. Met de Vega-C wil Europa bovendien onafhankelijker worden van Russische innovaties. De Russische Sojoez-raketten, die voorheen veel werden gebruikt om satellieten de ruimte in te brengen, zijn door de oorlog in Oekraïne geen optie meer voor ESA.

Aan het project werkten dertien Europese landen mee, waaronder ook Nederland.