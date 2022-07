Etappe 12: Deens feestje op Hollandse Alpe d'Huez op de Franse feestdag

Maar nu op de lauweren rusten is er niet bij. Sterker, Tadej Pogacar loert op revanche in de tweede loodzware Alpenrit op rij. En zoeter dan zegevieren op de Hollandse berg Alpe d'Huez kan revanche niet smaken.

Ongetwijfeld zal de stemming bij Jumbo-Visma opperbest zijn. Zelden zal een tactisch plan in de koers zo goed hebben uitgepakt als in de rit naar de Col du Granon, met de gele trui stevig om de schouders van Jonas Vingegaard.

Gisteren de champagne in het hotel, vandaag een bierdouche in bocht zeven van de twaalfde etappe in de Tour de France.

In de twaalfde etappe van Briançon naar Alpe d'Huez (165,1 kilometer) rijden de renners een deel van de etappe van woensdag, maar dan in omgekeerde richting. Vanuit Briançon moeten de renners weer naar 2.642 meter hoogte op de Galibier.

Fabio Jakobsen was juist het meest bevreesd voor de twaalfde etappe, vooral vanwege de beklimming van de Galibier die vanuit de start begint. "De Galibier is niet mijn beste maat", vertelde de sprinter lachend, nadat hij als 160ste en laatste over de finish was gekomen op de Col du Granon.

Desondanks wordt er in het peloton reikhalzend uitgekeken naar de festivalsfeer op de Alp. Zo hield het vooruitzicht van Alpe d'Huez Mathieu van der Poel deze Tour op de been, maar gisteren brak de veer alsnog. Gedesillusioneerd stapte Van der Poel af. Geheel tegen zijn gewoonte in was hij zelfs niet beschikbaar voor interviews.

Fabio Jakobsen komt in de elfde etappe van de Tour binnen de tijdslimiet over de streep, maar makkelijk ging het niet bij de sprinter. - NOS

Op de Col du Granon hield hij bijna vier minuten over op de tijdslimiet en dat is ook vandaag het doel. "Moedig me maar aan", richtte Jakobsen zich tot alle Nederlanders, die afreizen naar Alpe d'Huez. "Met hun hulp kan ik het denk ik wel halen."

En af en toe een duwtje? "Nee. Vooral veel roepen en af en toe misschien wat water over me heen als het warm is."

De twaalfde etappe gaat om 13.20 uur van start en is live te zien bij de NOS op NPO 1, via deze livestream of via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 14.00 uur natuurlijk ook via Radio Tour de France op NPO Radio 1.