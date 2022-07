Gasunie verwacht geen gastekort deze winter, ook als Rusland niks levert

Rusland heeft de toevoer van gas naar Europa de afgelopen tijd al afgeknepen. Zo kwam via de Nord Stream 1 pijpleiding al 60 procent minder gas naar Duitsland dan normaal. Maandag ging die lijn volledig dicht voor jaarlijks onderhoud. Duitsland is bang dat Rusland de kraan daarna dichthoudt onder het mom van een technisch probleem.

Er zal komende winter zonder Russisch gas in Nederland geen gastekort optreden, als voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden. Dat zegt landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS), dat de gevolgen onderzocht van het volledig wegvallen van Russisch gas in Europa gedurende een jaar.

Bij bovengenoemde randvoorwaarden kan Nederland ook nog steeds gas naar Duitsland exporteren. Dat is dan maximaal 35 miljard kubieke meter; het maximale wat er fysiek van west naar oost kan stromen door het Duitse transportnet. Ook kan de markt voor laagcalorisch gas in Frankrijk, België en Duitsland worden bediend. Die landen zijn voor laagcalorisch gas afhankelijk van aanbod uit Nederland,

Gemiddelde winter

GTS is in het onderzoek uitgegaan van een gemiddelde winter. "Als je kijkt naar de koudste winter, dan heb je normaliter ongeveer 10 procent extra gas nodig", zegt Hoevers. "Nu zou dat door de hoge prijs minder kunnen zijn." Want we zagen afgelopen winter al dat consumenten maatregelen namen om minder te verbruiken, zoals de thermostaat lager zetten en in ongebruikte kamers de radiatorknop dichtdraaien. "Daarmee kom je ook in een koud jaar een redelijk eind", aldus Hoevers.

Mocht er door omstandigheden toch niet genoeg gas zijn voor iedereen, dan is het plan dat de industrie minder gas gaat gebruiken. Minister Jetten voor Klimaat en Energie werkt aan een plan waarbij bedrijven vrijwillig minder gas verbruiken, in ruil voor een vergoeding. Pas als dat niet genoeg mocht zijn, komt een verplichte afschakeling in zicht.

GTS noemt het dus onwaarschijnlijk dat dit nodig zal zijn. En kan de levering van gas aan woningen nog in gevaar komen? "Dat is behoorlijk onrealistisch, dat kan ik me moeilijk voorstellen", aldus GTS-directeur Bart Jan Hoevers.