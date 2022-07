550 vrouwen klagen Uber aan om seksueel geweld chauffeurs

Zo'n 550 vrouwen in de Verenigde Staten klagen taxidienst Uber aan. Ze zeggen dat ze zijn aangerand door chauffeurs.

In de aanklacht staat dat vrouwelijke passagiers in verschillende Amerikaanse staten zijn ontvoerd, seksueel misbruikt, seksueel mishandeld, verkracht, zijn vastgehouden, gestalkt of zijn lastig gevallen door Uber-chauffeurs.

De vrouwen hebben zich verenigd om de rechtszaak tegen Uber te voeren. Ze zeggen dat het bedrijf al sinds 2014 op de hoogte was van het probleem, maar er al die tijd niets aan heeft gedaan. Het advocatenkantoor dat de aanklacht namens de vrouwen indiende, zegt dat er nog 150 zaken worden onderzocht.

Ruim 3800 klachten

Uber wil niet reageren op de zaak. Het bedrijf zei eerder al dat het alleen al in 2019 en 2020 ruim 3800 klachten ontving over seksueel grensoverschrijdend gedrag van chauffeurs. Naar eigen zeggen is het in die periode met 28 procent afgenomen ten opzichte van 2017 en 2018. Het is niet duidelijk of de coronapandemie daar de oorzaak van is.

"Hoewel het bedrijf deze crisis van seksueel geweld in de afgelopen jaren heeft erkend, is de reactie traag en ontoereikend geweest, met gruwelijke gevolgen", zegt het advocatenkantoor in San Francisco.

Uber heeft in de afgelopen jaren wel een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden chauffeurs gescreend wanneer ze zich aanmelden op het platform. Daarna volgt eenmaal per jaar een aanvullende screening. Tegelijkertijd houdt het bedrijf vol dat het niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gedrag van chauffeurs. De chauffeurs zijn wat het bedrijf betreft niet in dienst bij Uber, maar zelfstandig ondernemer.