Nieuw zelfportret van Van Gogh ontdekt op achterkant ander doek

Het portret zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Het werk is vermoedelijk in 1887 gemaakt, toen Van Gogh in Parijs woonde. Experts maakten de röntgenfoto tijdens een onderzoek naar het schilderij van de boerenvrouw uit Nuenen.

. @NatGalleriesSco discovers a previously unknown Vincent Van Gogh self-portrait on the back of another work. It's been hidden for over a century https://t.co/tklsR0SALs pic.twitter.com/dKRB9zMCUA

Hoofdconservator Lesley Stevenson zegt tegen de BBC dat ze "in shock" was toen ze zag dat de kunstenaar "naar ons keek". "Uiteraard waren we ontzettend blij toen we de foto voor het eerst zagen." Het is niet voor het eerst dat blijkt dat Van Gogh op de achterkant van zijn schilderijen werkte. Dat deed hij om geld te besparen.

Hoofd van een boerin met witte muts maakt sinds 1960 deel uit van de collectie van het Schotse museum. In 1923 kocht Evelyn St Croix Fleming het schilderij. Haar zoon is vooral bekend als de bedenker van James Bond. In 1951 ging het stuk naar Schotland en het werd later gedoneerd aan de NGS, waar het dus nog altijd is.

In 1905 verborgen

De laag lijm en karton is vermoedelijk in 1905 op de achterkant van het schilderij aangebracht. Dat gebeurde waarschijnlijk ter voorbereiding op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De voorkant werd schijnbaar gezien als voltooid en de achterkant niet.

Het Schotse onderzoek naar het werk werd gedaan in voorbereiding op de tentoonstelling A Taste for Impressionism. Daarin zal nu niet alleen het werk met de boerin te zien zijn, ook de röntgenfoto, die een beeld geeft van het zelfportret. Over twee weken opent de tentoonstelling.

Het museum is van plan om na de tentoonstelling het zelfportret tevoorschijn te halen. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. "Zoiets moet heel voorzichtig gebeuren, daar willen we geen druk op zetten", zegt een conservator tegen NRC.