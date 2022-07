Parsons prijst 'mindset' Oranje, Roord tilt niet zwaar aan interview: 'Grapjes'

"De penalty veranderde het momentum een beetje", zei Parsons na afloop. "En een goal tegen krijgen na rust is altijd lastig, maar we hervonden ons en kregen de wedstrijd onder controle." Dat Daniëlle van de Donk de bal in de bovenhoek krulde, was de beloning.

Parsons prees de mentaliteit van zijn ploeg tegen Portugal. "Onze mindset en hoe we de wedstrijd controleerden in de slotfase was uitstekend." De Engelsman zag Oranje goed spelen in de openingsfase, tot aan de penalty.

Wat is Oranje zonder Vivianne Miedema, Jacky Groenen en Sari van Veenendaal? Een ploeg vol karakter. Na een onstuimig begin van de EK-wedstrijd tegen Portugal en een snelle 2-0 voorsprong liet Nederland de Portugezen terugkomen in de wedstrijd. Maar de ploeg bleef knokken, tot genoegen van bondscoach Mark Parsons, en won met 3-2 .

Mark Parsons is vooral tevreden met de instelling van zijn ploeg en is onder de indruk van de goal van Daniëlle van de Donk. - NOS

"Eigenlijk hadden we het duel eerder moeten beslissen, maar zo is het ook goed", zei Van de Donk zelf na afloop. "We begonnen goed. Ik dacht, we schieten er nog één bij in en dan zijn we safe. Maar het liep anders. Het werd allemaal te rommelig bij ons en we gaven te veel kansen weg. Zo konden zij terugkomen."

"Wij hebben veel meer kwaliteiten dan zij", concludeerde de matchwinner. "We weten dat we beter kunnen en dat willen we ook heel graag laten zien in het verdere verloop van dit EK."

Bijzonder moment

Een andere opvallende speelster aan Nederlandse zijde was Damaris Egurrola. Zij was de vervangster van de met corona besmette Jackie Groenen en had dus een grote schoen te vullen. Ze speelde een goede wedstrijd en maakte het openingsdoelpunt. "Ik ben niet gewend veel te scoren, maar met Sherida (Spitse) hebben we ook iemand die ze panklaar kan leggen. Mijn familie was ook in het stadion, dus het was een bijzonder moment."