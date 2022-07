Van de Donk schiet Oranje op EK langs Portugal en voorkomt nieuwe tegenslag

In een week vol dompers heeft Daniëlle van de Donk een volgende tegenslag voor Oranje bij het EK voetbal in Engeland voorkomen. Ze schoot de door corona en blessures geplaagde ploeg na rust met een spectaculair schot langs het taaie Portugal: 3-2. Door de zege staat Oranje nu bovenaan de poule, met Zweden, Portugal en Zwitserland achter zich. Een gelijkspel is zondag tegen de Zwitsers genoeg voor het behalen van de volgende ronde. Bekijk hieronder alle doelpunten van de wedstrijd.

Sari van Veenendaal, Aniek Nouwen, Jackie Groenen en Vivianne Miedema. Het rijtje met uitgevallen speelsters is inmiddels wel bekend. Oranje deed het in het Noord-Engelse Leigh tegen Portugal zonder vier ervaren krachten, die samen de as van het elftal vormden. Bondscoach Mark Parsons, die ook nog geconfronteerd werd met een opvallend interview van Jill Roord, was gedwongen flink te schuiven in zijn opstelling. Hij koos voor Daphne van Domselaar, Marisa Olislagers, Damaris Egurrola en Lineth Beerensteyn in de basiself. In die omgegooide formatie had Nederland de zaken verdedigend gezien in de eerste minuten niet op orde. Tot tweemaal toe braken de Portugezen door, en tot tweemaal toe kwam daar een grote kans uit. Eén daarvan werd verzilverd door Ana Borges, maar de goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Snel herstel Met die defensieve missers werd een ogenblik later al afgerekend, toen Egurrola uit een goede corner van Sherida Spitse de openingstreffer binnen kopte. De doelpuntenmaakster speelde op de plek van Groenen een sterke eerste helft.

Oranje viert de 1-0 - Reuters

Na die goal kwam Nederland beter in de wedstrijd en werd Portugal, door de schorsing van Rusland geplaatst voor het EK, flink achteruit gedwongen. Oranje zette steeds feller druk en werd vaster aan de bal. Het leverde na een dik kwartier de 2-0 op. Stefanie van der Gragt wierp zich voor een opgestoken Portugees been en kopte uit de kluts raak. Even later leek de derde en misschien wel beslissende goal te vallen, maar een tweede kopbal van Van der Gragt werd van de lijn gehaald. Nederland had de wedstrijd dus volledig in handen, maar een lichte overtreding in de zestien van Dominique Janssen op de snelle aanvalster Diana Silva bracht Portugal terug in het duel. Van Domselaar kon de strafschop van Carole Costa niet keren. Kort na rust leek Nederland toch behoorlijk van slag van de onverwachte tegenvaller. Diana Silva, op wiens spel Oranje geen antwoord had, kreeg een halve meter ruimte teveel van Van der Gragt en kopte de bal achter Van Domselaar. Van de Donk beslissend Oranje leek daarna meteen weer op voorsprong te komen door een prima goal van Roord, maar Beerensteyn bleek haar assist vanuit buitenspelpositie te hebben gegeven. De vreugde was daarom ook extra groot toen Danielle van de Donk een half uur voor tijd op schitterende wijze de 3-2 maakte.

Afbeelding ter illustratie - Reuters